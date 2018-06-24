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Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde oy verip yaylaya dönen şahısları taşıyan minibüs dereye yuvarlandı. Kazada 2’si çocuk, 15 kişi yaralandı.

24 Haziran 2018 Pazar 19:24
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde oy verip yaylaya dönen şahısları taşıyan minibüs dereye yuvarlandı. Kazada 2’si çocuk, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Giresun’un Doğankent ilçesinde oy kullanıp Sivaslı yaylasına dönen vatandaşları taşıyan Cemal Turan yönetimindeki 28 M 8017 plakalı minibüs, Kürtün ilçesine bağlı Çıkrıkdüzü mevkii Hayrettin Çeşmesi mevkiinde karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Turan ile birlikte minibüste bulunan ve 2’sinin çocuk olduğu öğrenilen Emine, Osman ve Ayşe Yiğit, Kemal, Saniye, Fadime ve Hacer Karadeniz, Hamza, Ümmühan, Resul ve Havva Turan ile Şükriye Coşkun, Emine Yaşar ve Serkan Atalay yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Emine Yiğit, Hamza Turan ve Şükriye Coşkun Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken diğer yaralılar Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu, yaralılardan Kemal Karadeniz’in kafa travması nedeniyle Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)
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