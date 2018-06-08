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Milli bisikletçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli bisikletçi Uğur Koyuncu bisikletiyle antrenman yaparken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

08 Haziran 2018 Cuma 15:04
Milli bisikletçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli bisikletçi Uğur Koyuncu bisikletiyle antrenman yaparken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde bisiklet eğitmenliği yapan 46 yaşındaki milli bisikletçi Uğur Koyuncu, D-400 karayolu Yığınlı mevkiinde bisikletiyle antrenman yaparken kaza geçirdi. Arkasından gelen İ.K. yönetimindeki 46 NH 553 otomobilin çarpması sonucu yaralanan milli bisikletçi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden milli bisikletçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Koyuncu’nun cenazesi, yapılacak otopsinin ardın ailesine teslim edilecek.

Uğur Koyuncu’nun cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedilecek.

(Mehmet Bulut/İHA)
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