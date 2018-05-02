’Mezarlıkta ağlayan kız’ olayı gizemini koruyor

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı iddiası, gizemini koruyor.

Son günlerde Ulu Mezarlık’ta akşam saat 21.00’den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden bölge sakinleri, 4 gündür mezarlığa gelen gizemli kızın mezar başında ağladığını ifade etmişti. Gece saatlerinde polis ekipleri görevlilerle birlikte gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Polis ekipleri genç kızı bulmak adına mezarlıkta bulunan ağaçları dahi kontrol etti. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç çıkmadı.

(İHA)