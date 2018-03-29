Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap, esrar, eroin ve para ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

29 Mart 2018 Perşembe 10:12
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap, esrar, eroin ve para ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde takip ettiği bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 1 kişi uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 kişi de uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan ekiplerin İnönü Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda, 925 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda da 1 paket eroin ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 145 lira para ele geçirdi. Konuyla ilgili 3 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 kişi de uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı
Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı
Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır’da hain saldırı
Diyarbakır’da hain saldırı
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
Kadın hırsız hemcinsinin cüzdanını böyle çaldı
Kadın hırsız hemcinsinin cüzdanını böyle çaldı
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim