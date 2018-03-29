Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap, esrar, eroin ve para ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde takip ettiği bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 1 kişi uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 kişi de uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan ekiplerin İnönü Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda, 925 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda da 1 paket eroin ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 145 lira para ele geçirdi. Konuyla ilgili 3 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 kişi de uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

(İHA)