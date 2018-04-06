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Mersin’de trafik kazaları mobeseye yansıdı

Mersin’de meydana gelen 5 trafik kazası, mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mobeselere yansıyan kazalarda özellikle kazaların dikkatsizlik ve aşırı hız sonucunda meydana geldiği görülürken, bazı sürücülerinde geçiş üstünlüğüne uymadığı görüldü.

06 Nisan 2018 Cuma 12:03

Mersin’de meydana gelen 5 trafik kazası, mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mobeselere yansıyan kazalarda özellikle kazaların dikkatsizlik ve aşırı hız sonucunda meydana geldiği görülürken, bazı sürücülerinde geçiş üstünlüğüne uymadığı görüldü.

Aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de yıl boyunca birçok kaza meydana geliyor. İstatistiklere göre, 2017 yılında Türkiye’de 410 bin 367 kaza meydana gelirken, 3 bin 493 kişi hayatını kaybetti, 303 bin 663 kişi ise yaralandı. Türkiye genelinde geçen yıl günlük ortalama bin 124 kaza meydana gelirken, bu kazalarda her gün 9 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl Mersin’de ise 6 bin 100 kaza meydana gelirken, bunların 4 bin 350’si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl kentte meydana gelen kazalarda 85 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 202 kişi ağır veya hafif şekilde yaralandı.

Kentte aşırı hız, dikkatsizlik ve geçiş üstünlüğü verilmemesi sonucu meydana gelen 5 trafik kazası ise mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde sürücünün dikkatsizliği sonucu bir araç, yaya geçidinden karşıya geçen 2’si çocuk 4 kişilik bir aileye çarpıyor. Bir diğer kazada ise aşırı hız sonucunda ışıklarda duramayan araç, kontrolden çıkarak yan devriliyor. Yine dikkatsiz bir sürücü ışıklarda bekleyen araçlara arkadan gelip çarparak, 4 araçta maddi hasara neden oluyor. Diğer iki kaza ise kavşaklarda bekleyen araçlara geçiş üstünlüğü verilmemesi sonucunda meydana geliyor. Şans eseri kazalarda hayat kaybı yaşanmazken, yetkililer özellikle aşırı hız konusunda sürücüleri uyardı.

(İHA)
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