Meral Akşener’in danışmanı FETÖ’den tutuklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlarından Kerim Çoraklık ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlarından Kerim Çoraklı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Çoraklık, sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Çoraklık, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)