Mehmet Şanlı sopalı saldırıya da uğramış

Atatürk Havalimanı’nda kalmasıyla gündeme gelen basketbolcu Mehmet Şanlı’nın dört ay önce sokakta dayak yediği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde Şanlı’yı dört kişi sopalarla ve tekme tokat dövüyor.

Atatürk Havalimanı’nda kalan ve Türkiye’nin gündemine oturan basketbolcu Mehmet Şanlı ile ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Şanlı’nın dört ay önce gece sokakta gezerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı öğrenildi. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta yürüyen Mehmet Şanlı’ya sopalı dört kişi saldırıyor.Şanlı tekme ve sopa darbeleriyle yere yığılırken, şahıslar kayıplara karışıyor.

(Tuncer Cengiz /İHA)