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Mayalılar çetesi çökertildi

"Mayalılar" diye bilinen ve vatandaşı toplamda ’1 milyon 200 bin TL’ zarara uğratan son dönemlerin en büyük hırsızlık çetesi, Ankara gerçekleştirilen operasyonla çökertildi.

13 Şubat 2018 Salı 22:52
Mayalılar çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 aylık planlı çalışma sonucu, son dönemlerin en büyük hırsızlık çetesi olan ve halk arasında "Mayalılar" diye bilinen çete çökertildi. Çökertilen çetenin, 24 olaya karıştığı ve bu 24 olaydan müşterileri toplamda 1 milyon 200 bin TL zarara uğrattıkları ekipler tarafından tespit edildi. Çetenin tüm elemanlarının aranma kaydı olduğu ve akraba oldukları belirlenirken, küçük yaştaki akraba bireylerini de hırsızlığa alıştırdıkları tespit edildi. Çetenin lideri olan Orhan K. isimli şahsın 21 hırsızlık suçundan kaydı olduğu ve Ankara dışında 3 ilde daha eylemlerde bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda toplam, 7 yaşı büyük ve suça sürüklenen 2 çocuk olmak üzere, Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirilen arama yakalamalar sonucunda, 3 şahısta yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Daha önceki tutuklamalar ile birlikte toplam 12 örgüt üyesi cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPARKEN JAMMER KULLANDILAR

Sıklıkla cezaevine girip çıkmalarına rağmen hırsızlık eylemlerini artıran çetenin, özellikle “Otodan hırsızlık“ yaptıkları ve bu olaylarda, "Jammer kullanmak, araca çarpma süsü vermek, aracın camını kırmak ve kaza yapan araç şoförünü oyalayarak" hırsızlık yaptıkları ekipler tarafından tespit edildi. Ayrıca çetenin, eylemlerini özellikle gündüz saatlerinde ve bankadan para çeken ya da tapuya giden insanları hedef aldıkları belirlendi.

Çetenin kullandığı şifreli konuşmada çözüldü

Yapılan teknik fiziki takipte, şahısların kullandıkları farklı dil (Şifreli) de ekipler tarafından çözüldü. Şahıslar işte diyaloglarında bu şifreleri kullandı:

"Yoğma (Para ya da çanta), King (Polis), çiz (Hırsızlık, iş), çıt etti (Patladı, olmadı), gıraba (Araba), reflemek (İlerlemek), yomatlamak (Gelmek, gitmek), mu (Adamlar), dileme (Görmek), istağle (Almak, aldırmak), da (Ev) ve çı (Nerde)"

ÖRGÜT ÜYELERİ CEZAAVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan operasyonda, Orhan K., Sezer M., Şenol M., Haydar M., Damla M. ve Seren C. isimli 6 şüpheli şahıs, “Nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kapkaç“ suçlarından, suça sürüklenen yaşı küçük 2 çocukla birlikte tutuklandılar. Daha önceki tutuklamalarla birlikte toplam 12 örgüt üyesi cezaevine gönderildi.

Örgüt lideri Orhan K. isimli şahsın 7 yıl kesinleşen hapis cezası, Sezer M. isimli şahsın 16 yıl kesinleşen hapis cezası ve Haydar M. isimli şahsın ise 9 yıl kesinleşen hapis cezaları olduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 14.02.2018 10:19
Anahtar Kelimeler:
Mayalılar çetesiAnkaraHırsızlık çetesi
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