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Maskeli, silahlı, çelik yelekli gaspçılar kamerada

İstanbul Bağcılar’da bir dernekte müşterilerin para ve cep telefonlarını çalan yüzleri maskeli, silahlı ve çelik yelekli 9 kişilik gasp çetesinin 5 üyesi tutuklandı. Gaspçıların derneğe girdiği ve bir süre sonra çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 10:54

İstanbul Bağcılar’da bir dernekte müşterilerin para ve cep telefonlarını çalan yüzleri maskeli, silahlı ve çelik yelekli 9 kişilik gasp çetesinin 5 üyesi tutuklandı. Gaspçıların derneğe girdiği ve bir süre sonra çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar Çınar Mahallesinde 11 Şubat’ta saat 00.25 sıralarında bir dernekte bulunan müşterilere ait para ve cep telefonları yüzleri maskeli, silahlı ve çelik yelekli bir grup tarafından gasp edilmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gaspçıların derneğe girdiği ve bir süre sonra çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)
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