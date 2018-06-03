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Manisa’da tehlikeli gerginlik

HDP’nin Manisa milletvekili adayı Sırrı Sakık’ın parti binası önünde düzenleyeceği miting öncesi kent merkezinde konvoy yapan HDP’liler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

03 Haziran 2018 Pazar 18:48
Manisa’da tehlikeli gerginlik

HDP’nin Manisa milletvekili adayı Sırrı Sakık’ın parti binası önünde düzenleyeceği miting öncesi kent merkezinde konvoy yapan HDP’liler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Manisa’da HDP’liler ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. HDP Manisa 1. sıra milletvekili adayı Sırrı Sakık’ın parti binası önünde yapacağı miting öncesi partililer, kent merkezinde araçlarıyla konvoy düzenledi. Parti flamaları ve sloganlar eşliğinde Merkez Kavşağı ile Ulupark mevkiinden geçen HDP’lilerin sloganlarına bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada araçlarından inen bazı HDP’liler ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavga eden gruplara müdahale etti. Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polis, güçlükle ayırdı. Halkı sağduyuya davet eden polis, konvoydaki araçların uzaklaşmasını sağladıktan sonra uzun süre vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Polisin kent merkezi ve HDP il binası önündeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

(Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)
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