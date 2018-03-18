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Manisa’da feci kaza: 3 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada anne, baba ve 1 yaşındaki çocukları öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

18 Mart 2018 Pazar 18:26
Manisa’da feci kaza: 3 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada anne, baba ve 1 yaşındaki çocukları öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Sart Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Onur Avcı (29)yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole devrilerek, yol kenarındaki su menfezine çarptı. Kazada araç sürücüsü ile eşi Cemile Avcı (24) olay yerinde, 1 yaşındaki çocukları Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Fadime Uyar (24) ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uyar’ın, buradaki ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

(Behzat Akcan/İHA)
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