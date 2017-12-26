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Manisa'daki o kışlada bu kez de grip salgını

Manisa 1’inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda vatani görevini yapan yaklaşık 15 asker gribal enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

26 Aralık 2017 Salı 08:36
Manisa'daki o kışlada bu kez de grip salgını

Manisa 1’inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda vatani görevini yapan yaklaşık 15 asker gribal enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kışlada geçtiğimiz aylarda da besin zehirlenmesi yaşanmıştı.

Manisa 1’inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda akşam saatlerinde yaklaşık 15 asker, farklı zaman aralıklarıyla yorgunluk, halsizlik ve ateş gibi şikayetlerle revire başvurdu. Revirde sağlık kontrolünden geçirilen askerler gribal enfeksiyon şüphesiyle ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorlar tarafından gerekli tetkikleri yapılan askerler, bir süre müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Askerlerin mevsimsel hava değişimlerinden etkilendiği belirtilirken, endişe edilecek bir durumun olmadığı bildirildi.

Öte yandan Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran 2017 tarihlerinde yaşanan besin zehirlenmesi olayında, Er Hüsnü Özel hayatını kaybetmiş, yüzlerce askerde etkilenmişti.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:22
Anahtar Kelimeler:
Albay Arif Seyhun KışlasıManisa Kışla Grip Salgını
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