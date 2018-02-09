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Manavgat'ta Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Suriyeli bir genç sokak ortasında öldürüldü.

09 Şubat 2018 Cuma 11:29
Manavgat'ta Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat’ın Side Mahallesi Side Mezarlığı arkasında yaya olarak yürüyen Suriyeli Muaz Elsmudi’ye (28) bir otomobilden silahla ateş edildi. Silah sesleri duyan vatandaşlar yolda bir kişinin yattığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri Suriyeli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede 14 adet boş kovan bulunurken, jandarma otomobille olay yerinden kaçan cinayet zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Suriyeli gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Son Güncelleme: 09.02.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
ManavgatAntalyaSuriyeliCinayetMuaz Elsmudi
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