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Maltepe’de sürü otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Maltepe’de bir köpek çiftliğinin karşısında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın nedeni belli oldu. Ölen kişinin çoban olduğu öğrenilirken, kavganın sürü otlatma tartışması yüzünden çıktığı belirlendi.

07 Mart 2018 Çarşamba 16:01
Maltepe’de sürü otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Maltepe’de bir köpek çiftliğinin karşısında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın nedeni belli oldu. Ölen kişinin çoban olduğu öğrenilirken, kavganın sürü otlatma tartışması yüzünden çıktığı belirlendi.

Maltepe Ferhatpaşa Caddesi’nde bir köpek çiftliğinin karşısında çıkan silahlı kavganın nedeni belli oldu. İddiaya göre, köpek çiftliğinin sahibi, çoban Emrah Çetin’in çiftliğin karşısındaki boş arazide sürüsünü otlatmasını istemeyince aralarında tartışma çıktı. Bazı çiftlik çalışanlarının da katıldığı tartışmada silahlar konuştu. Kavgada çoban Emrah Çetin hayatını kaybederken, 2 çiftlik çalışanı da yaralandı. Ölen çobanın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis Emrah Çetin’in yakınlarını sakinleştirmek için uzun süre çaba gösterdi. Bu sırada olay yeri inceleme ekipleri de delil incelemesi yaptı. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çetin’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine yakın bir evde yaşayan vatandaş, “Daha önce de bu iki grup arasında sürü otlatma yüzünden tartışma çıkmıştı. Bugün de birbirlerini vurdular” dedi.

(Mustafa Esen - Metin Başar - Cenk İşver/İHA)
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