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Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:47
Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi’nde bir çay ocağında yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Ö., Ahmet A., Ahmet K. ve Mehmet A. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı kavganın yaşandığı bölgede polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan silahların çevreye atılma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4 kişi gözaltına alınırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 17.01.2018 16:27
Anahtar Kelimeler:
MalatyaSilahlı KavgaBattalgaziCirikpinar Mahallesi
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