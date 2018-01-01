Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115333
ALTIN
158.819
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1259
EURO
4.5472
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan bir kadın, evinde ölü bulundu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:02
Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kırçuval Mahallesi Otçu Sokağı’ndaki bir apartmanda yaşayan 40 yaşındaki Fatma Turhal’dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis lambaları açık olan eve itfaiye yardımı ile girince kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tespitte kadının günler öncesinden öldüğü belirlenirken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının uzun süre önce boşandığı ve bir çocuğu olduğu öğrenilirken, çocuğun ise çocuk yetiştirme yurdunda olduğu belirtildi. Nöbetçi savcı, olay yerinde inceleme yaparken, polis ölen kadının ayrıldığı eşi ve akrabalarına telefonla ulaştı ancak hiçbiri cenazeyi sahiplenmedi. Ölen kadının komşuları, en son kendisini Cumartesi günü gördüklerini belirterek, kadının ilaç kullandığını ve madde bağımlısı olduğunu iddia etti. Kimsenin sahiplenmediği kadının cenazesi ise komşuların ve polislerin yardımı ile cenaze aracına taşınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kadının ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 01.01.2018 21:51
Anahtar Kelimeler:
MalatyaFatma TurhalOtçu SokağıKırçuval Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selfie çekmek isterken kaleden düşerek öldü
Selfie çekmek isterken kaleden düşerek öldü
Ümraniye’de park halindeki otobüs yandı
Ümraniye’de park halindeki otobüs yandı
Düzce'de unutulan çanta polisi alarma geçirdi
Düzce'de unutulan çanta polisi alarma geçirdi
Mamak'ta korkutan gecekondu yangını
Mamak'ta korkutan gecekondu yangını
Şanlıurfa'da feci trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da feci trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
2 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar
2 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim