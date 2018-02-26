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Mahalleliyi canından bezdiren oto hırsızı kamerada

İstanbul Sultangazi’de bir mahalleye dadanan oto hırsızı, neredeyse bölgedeki bütün araçları soydu.

26 Şubat 2018 Pazartesi 09:22

İstanbul Sultangazi’de bir mahalleye dadanan oto hırsızı, neredeyse bölgedeki bütün araçları soydu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesinde geçtiğimiz ay meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye dadanan bir oto hırsızı mahallede bütün araçları hedef aldı. Sadece araçların içerisinde bulunan elektronik sisteme ait parçaları çalan hırsız mahalleliyi canından bezdirdi. Araçların camlarını kırarak hırsızlık yapan şahıs yakalanamazken, hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak üzerine spor bir araçla gelen şüpheli önce araçtan iniyor sonra çevredeki araçları kontrol etmeye başlıyor. Araçları teker teker kontrol eden şüpheli kendi yöntemiyle aracın arka camını patlattıktan sonra araç içerisinde elektronik parçaları çalıyor. Ardından farklı araçlara yönelen hırsızı fark eden olmazken sokak içerisinde rahat tavırlar sergileyen hırsız bu kadarına da pes dedirtiyor.

(İHA)
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