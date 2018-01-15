Magandalar bu sefer de üst geçide saldırdı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde asansörlü ve 4 adet yürüyen merdivenli üst geçit yapılarak hizmete sunuldu. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ilk ve tek olma özelliğini taşıyan asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçit, bazı kendini bilmez şehir magandalarının saldırısına uğrayarak zarar verildi. Şehir magandası iki kişi üst geçidin camlı korkuluklarını tekmeleyerek kırdı. Üst geçit üzerinden geçene kadar camlı korkuluklara saldıran iki kişi, daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi üst geçitten indi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu kişilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi istendi. Açıklamada, “Bu eserlerin yapımı için harcanan paralar, Ordu halkının paralarıdır. Vatandaşlarımız, harcanan paraların boşa gitmemesi ve farklı yatırımlara dönüşmesi için bu eserlere sahip çıkmalıdır. Duyarlı vatandaşlarımız ise bu eserleri hor kullananları ve onlara zarar verenleri uyarmalı ve gerektiğinde zabıta birimlerine ve emniyet güçlerine haber vermelidir” çağrısı yapıldı.