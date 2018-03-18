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Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’nun Mengen ilçesinde özel bir işletmeye ait linyit ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

18 Mart 2018 Pazar 17:02
Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’nun Mengen ilçesinde özel bir işletmeye ait linyit ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi’nde bulunan özel bir işletmeye ait linyit maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından işletmeye bağlı çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından göçükten kurtarılan 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci ve 41 yaşındaki Ali Işık, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Mengen Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı işçilerden 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasında ve bacağında yırtıklar oluşan Ali Işık’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Faruk Çidem/İHA)
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