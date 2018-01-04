Madde bağımlısı, otobüs şoförünü çileden çıkardı

Geçtiğimiz günlerde son durak olarak Mecidiyeköy otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsüne yolcular tamamen indiği sırada bir madde bağımlısı bindi. Şahıs otobüsün orta bölümündeki kapının önüne oturarak uzun süre kalkmadı. Otobüsün ortasında oturan bağımlıyı fark eden şoför yanına gidip inmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun süre dil döken şoför, değnekle korkutup indirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Yoldan geçen bir vatandaşın şoföre ne olduğunu sorması üzerine şoför, "Tineri çekmiş yatıyor” dedi. Bir müddet daha oturmaya devam eden madde bağımlısı sonrasında ise aşağıya inerek gözden kayboldu.