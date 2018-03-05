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Lüks villalara ’kumar’ operasyonu

İstanbul’da lüks villalarda kumar oynatan ve oynayanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında kumar oynatan 8 kişi gözaltın alınırken, kumar oynayan 327 kişiye ise yaklaşık 100 Bin TL idari para cezası kesildi.

05 Mart 2018 Pazartesi 09:40

İstanbul’da lüks villalarda kumar oynatan ve oynayanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında kumar oynatan 8 kişi gözaltın alınırken, kumar oynayan 327 kişiye ise yaklaşık 100 Bin TL idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; dikkat çekmemek için lüks villaları kumarhaneye çeviren şüpheli şahısların, Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde bulunan villalarda kumar oynattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma ekipleri villaları yakın takibe aldı.

AŞIRI TRAFİK YOĞUNLUĞU YAKALATTI

Villalara çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığını belirleyen Jandarma ekipleri, çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti ve söz konusu villalara baskın düzenledi. Operasyon esnasında villaların kumarhaneye çevrildiğini gören ekipler, masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı.

Jandarmanın çeşitli tarihlerde yaptığı bu operasyonlarda; 4 adet oyun makinesi, 2 adet oyun makinesindeki numaraları göstermeye yarayan televizyon, yüzlerce tombala kartı, tombala kağıdı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi. Ayrıca; üst araması yapılan şahısların üzerinden hayalet tabanca olarak adlandırılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Villalarda yapılan aramalarda; ani bir Jandarma baskınını önlemek için villaların çevresine güvenlik kamera sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.

CEZA YAĞDI

Baskın esnasında kumar oynayan 327 kişiye yaklaşık 100 Bin TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, operasyon anı saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)
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