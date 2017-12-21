Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Lüks otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

TEM Otoyolu Atışalanı mevkiinde aşırı süratli olduğu ileri sürülen lüks otomobil, kamyonete çarptıktan sonra alev alev yandı. Olayda 1’si ağır 4 kişi yaralandı.

21 Aralık 2017 Perşembe 08:33
Lüks otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu O-3 Bağlantı yolu Esenler Atışalanı mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolunda aşırı süratli bir şekilde ilerleyen Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan’ın içinde olduğu 34 E 2061 lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyreden Abdullah Dakak idaresindeki 34 YTN 52 plakalı sebze yüklü kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu taklalar atarak metrelerce sürüklenen, motoru ve tüm parçaları koparak etrafa saçılan lüks otomobil alev alev yanmaya başladı. Yanmaya başlayan araçtaki Bozan ve Karaca çevredeki sürücüler ve vatandaşlar tarafından son anda araçtan çıkartıldı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından uzun süre çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ardından da soğutma çalışması yapıldı. Otomobilin çarptığı kamyonetin ise arka 2 lastiği akslarıyla beraber koparak yaklaşık 100 metre ileriye uçtu.

Feci kazada, lüks otomobildeki yaralılar Bozan ve Kozan ile kamyonetteki yaralılar Dakak ile Cemak Dakak olay yerine sevk edilen ambulanslalar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Lüks otomobildeki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası lüks otomobilin alev alev yanması ve can pazarı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan kaza nedeniyle kamyonetin kasasındaki sebzeler ise yola saçıldı. Araç trafiğine kapanan yola metrelerce sebze ve meyve saçıldı. Her iki araç parçalarının da etrafa dağıldığı olayda, çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşadı. Kamyonetin arkadaki 2 lastiğinin olay yerinden yaklaşık 100 metreye, lüks otomobilin lastiklerinin ise aksi istikamette yaklaşık 200 metre ileriye uçtuğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 21.12.2017 09:20
Anahtar Kelimeler:
Tem Otoyolu AtışalanıKazaMehmet KaracaMehmet BozanAbdullah Dakak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Araç su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı
Cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı
Ayrılmak isteyen sevgilisini vurup intihar etti
Ayrılmak isteyen sevgilisini vurup intihar etti
Şekerciler düğünde kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Şekerciler düğünde kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim