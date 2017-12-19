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LPG tankı tamir atölyesinde tank patladı: 3 yaralı

Malatya’da bir LPG tankı tamir atölyesinde tankın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

19 Aralık 2017 Salı 12:38
LPG tankı tamir atölyesinde tank patladı: 3 yaralı

Çavuşoğlu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Deri Sokak’ta bulunan bir LPG tamir atölyesinde işçilerin çalıştığı esnafa henüz bilinmeyen bir nedenle LPG tankı patladı. Olayda iş yeri sahibi Burak Doğan (30), iş yeri çalışanı Gökhan Cansap (21) ve iş yerinde misafir olarak bulunan Hakan Gültekin yaralandı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Gültekin buradaki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilirken diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İtfaiye ekipleri içeride çok sayıda LPG tankının olduğu iş yerindeki alevlere köpükle müdahale ederken içeride tamir için bekleyen araçlar da dışarı çıkartıldı. Olası bir patlamaya karşı olay yeri güvenlik çemberine alınırken yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yaparken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 19.12.2017 13:31
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MalatyaLpg Tankı TamiriTank Patlamaçavuşoğlu MahallesiYeni Sanayi SitesiDeri SokakHakan Gültekin
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