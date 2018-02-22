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Lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptı

Elazığ Valiliğinin ismini kullanan bir dolandırıcı, lösemili çocuklara yardım isteyerek 56 bin TL dolandırdı.

22 Şubat 2018 Perşembe 23:18
Lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir işletme sahibini valilik adına arayarak lösemili çocuklar için yardım topladığını belirten dolandırıcı, şahsı hesabına 56 bin TL havale etmeye ikna etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan işletme sahibi durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık olayı ile ilgili yaptığı çalışmada şüphelinin D.K. olduğunu ve Kırıkkale’de bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Elazığ polisi, Kırıkkale polisiyle irtibat kurarak D.K.’yi yakalattı. Zanlıdan, işletme sahibinden dolandırdığı 56 bin liranın 12 bin lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme: 23.02.2018 10:09
Anahtar Kelimeler:
ElazığDolandırıcılıkLösemili çocuklar
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