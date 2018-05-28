Liseliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’ın Gercüş ilçesinde lisede okuyan iki öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gercüş ilçesi Kayapınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki lise öğrencisi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada adı öğrenilemeyen öğrenci, Hasan Kızılçınar’ı (18) kalbinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Kızılçınar, ambulansla kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızılçınar’ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları geldikleri hastanede sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Serhan Öner /İHA)