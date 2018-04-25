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Lice’de çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde terör operasyonu kapsamında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:39
Lice’de çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde terör operasyonu kapsamında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır ili Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 17.38 sıralarında Lice ilçesi Akçabudak Köyü Hevsel Mezrası mülki sınırları içerisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan temas sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, temasın geliştirilmesi ile bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

(İHA)
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