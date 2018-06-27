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Leyla’nın bulunması için metruk evlerde kazı yapıldı

Ağrı’da bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir, 13’üncü günde jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’ köpeği tarafından aranmaya başladı. Ekipler, bazı metruk evlerde kazı yaptı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:29
Leyla’nın bulunması için metruk evlerde kazı yapıldı

Ağrı’da bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir, 13’üncü günde jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’ köpeği tarafından aranmaya başladı. Ekipler, bazı metruk evlerde kazı yaptı.

Ağrı’da bayramın birinci gününde Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’dan haber alınamıyor. Kayıp Leyla için aramalarda 12 gün geride kalırken henüz bir ize rastlanamadı. Bayramın ilk gününden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler Leyla’nın bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Sabah saatlerinde köy ve çevresinde başlayan arama ve kurtarma çalışmaları saat 19.00’a kadar sürüyor.

Ailesi ile birlikte Bezirhan köyüne giden ve bir daha haber alınamayan minik Leyla için 13’üncü günde de aramalar başladı. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.

EKİPLER BOŞ EVLERDE LEYLA İÇİN KAZI YAPTI

İlk olarak köy çevresinden geçen ve tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği ‘Modül’ de kullanıldı. Türkiye’nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’ köpeği, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik arandı. Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra ‘Modül’ köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı. Kazı çalışmalarından da henüz bir sonuç alınamazken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)
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