Lastik botlarda 103 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 32’si çocuk 103 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.

Sabaha karşı saat 04.05’de görevli Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik botlar içerisinde bir göçmen grup tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti tarafından denizde gerekli tedbirler alınarak, lastik botlar durduruldu. Operasyonda 32’si çocuk, 33’ü kadın olmak üzere 103 Suriyeli göçmen yakalandı.

(İHA)