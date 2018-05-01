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Kurye aracı soyguncusu kamerada

Konya’da bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracındaki şifreli kasadan iddiaya göre 300 ile 500 bin lira arasında para çalındı. Çuval dolusu parayı sırtlayıp götüren soyguncu güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

01 Mayıs 2018 Salı 16:52

Konya’da bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracındaki şifreli kasadan iddiaya göre 300 ile 500 bin lira arasında para çalındı. Çuval dolusu parayı sırtlayıp götüren soyguncu güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürağaç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracında görevli iki personel yemek molası için aracı park ettikten sonra bir restorana girdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, kurye aracının önce kaputunu daha sonra da kapılarını açıp içeriye girdi. Daha sonra aracın arka bölümüne geçen şüpheli şahıs, kasada 300 ile 500 bin lira arasında olduğu iddia edilen paraların bulunduğu çuvalı alarak kaçtı. Yemekten dönen çalışanlar, araca geldiklerinde paraların çalındığını fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kurye çalışanlarının ifadesini alarak araçta uzun süre inceleme yaptı. Kurye çalışanı iki personel ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede soygun anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Çuval dolusu parayı sırtlayıp götüren soyguncu güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(Mustafa Beşer /İHA)
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