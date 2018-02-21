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Küçükçekmece'de 200 kilo esrar ele geçirildi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramalarda paketler halinde 200 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 11:32
Küçükçekmece'de 200 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Küçükçekmece ilçesinde bir ikamette ve hususi bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu ev ve araçta 14 Şubat tarihinde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 200 kilo ot esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Kosova uyruklu D.R. (27) ile Arnavutluk uyruklu J.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 21.02.2018 12:10
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece EsrarKüçükçekmeceUyuşturucu
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