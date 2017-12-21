Küçükçekmece 8 farklı adrese narkotik operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Küçükçekme’de 8 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimleri, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir binanın en üst katına çıkan polis, daireye baskın yaptı. Dairedekiler etkisiz hale getiren polis, içeride bir süre arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerdeki şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramaların sürdüğü öğrenildi.