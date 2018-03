Korkunç kazanın ardından vatandaşlar yol kapattı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından kaza yerinde toplanan vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak bölgeye sinyalizasyon istedi.

Ödemiş’in Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Melih Delgin (26), Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) için bugün ikindi namazının ardından yapılan cenaze törenine Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Birlik olmak üzere Ödemiş’ten gelen kamu kurum temsilcileri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler ilçeye bağlı Bademli Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

VATANDAŞLAR YOLU KAPATTI

Cenaze töreninin ardından Ovakent ve Bademli mahallerinden gelen kalabalık grup, kazanın meydana geldiği kavşakta yolu trafiğe kapattı. Bölgede sık sık ölümlü kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar gerekli tedbirlerinin alınmadığını iddia ederek ilgilileri olay yerine davet etti. Vatandaşlar Ödemiş İlçe Jandarma

JANDARMA KOMUTANI VE BELEDİYE BAŞKANI GELDİ

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Hüyüktepe de olay yerine intikal ederek öfkeli kalabalığını ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar, "Burada hiçbir can güvenliğimiz yok. Bir araç kaza yapsa direk olarak mekânlarımızın içine kadar girecek. Buraya bir an önce yetkililer tarafından acil olarak önlem alınmasını bir an önce istiyoruz. Daha burada kaç kişinin ölmesi bekleniyor" dedi.

Vatandaşlar, yolu trafiğe uzun süre açmadı. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem saat 20.00 sıralarında olay yerine gelerek vatandaşlarla konuşarak, durumu ilgililere aktaracağını söyledi. Badem, bu tarz protesto ile sonuç alınamayacağını belirterek vatandaşlardan dağılmalarını rica etti. Başkan Badem’in konuşmasını ardından vatandaşlar olaysız dağıldı.

Öte yandan, 3 kişinin ölümüne neden olan araç şoförü Anıl K. (31) çıkarıldığı Ödemiş Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak, Ödemiş Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Er’in ise Ödemiş Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

(Onur Şahan /İHA)