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Köpek vahşetine soruşturma

Amasya’nın Göynücek ilçesinde sokak köpeğinin uyuşturucu iğneyle vurulmasının ardından çöp toplama aracına atıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Amasya Valiliği konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

22 Haziran 2018 Cuma 20:42
Köpek vahşetine soruşturma

Amasya’nın Göynücek ilçesinde sokak köpeğinin uyuşturucu iğneyle vurulmasının ardından çöp toplama aracına atıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Amasya Valiliği konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Uyuşturucu iğneyle vurulmasının ardından yerde yatan sokak köpeğinin bir süre sonra belediye görevlileri tarafından kuyruğundan tutulup yerde sürüklenerek çöp toplama aracına konulduğu görüntüler, hayvan severler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan Amasya ili Göynücek ilçesinde sokak hayvanlarına şiddet uygulandığına dair haberler ve görüntüler Valiliğimiz tarafından incelenmiş olup, gerekli adli ve idari soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetini paylaşmaktayız. Amasya Valiliği olarak konu duyarlılıkla takip edilmekte ve gerekli çalışmalar özenle yürütülmektedir” denildi.

"İLÇEMİZDE BELEDİYEMİZE AİT BÖYLE BİR KÖPEK VAHŞETİ YAŞANMAMIŞTIR"

Göynücek Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “İlçemizle ilgili sosyal medya üzerinde dolaşan köpek vahşeti haberleri kesinlikle asılsızdır. İlçemizde belediyemize ait böyle bir köpek vahşeti yaşanmamıştır. Sadece kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen bir köpeğin bir vatandaş tarafından belediyemizi arayarak ihbar etmesi üzerine temizlik ekiplerimiz tarafından kaldırılmış olmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

(Murat Çelik/İHA)
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