Köpeğine saldıran pitbull’u bıçakladı

Şişli’de meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Şişli, Gülbahar Mahallesi’nde bulunan telekomünikasyon dükkanın sahibine ait köpeğe yoldan geçen pitbull cinsi köpek saldırdı. Kendi köpeğini kurtarmak adına pitbull cinsi köpeği durdurmak isteyen dükkan sahibi uzun süre uğraş verdi. Ancak köpeğini kurtaramayan dükkan sahibi pitbull cinsi köpeği bıçaklamaya başladı. Art arda gelen bıçak darbelerinin ardından pitbull kanlar içinde yere yığılırken, dükkan sahibi kendi köpeğini alarak iş yerine geri döndü. Yol ortasında yaralı bir şekilde bırakılan pitbullun sesini duyan çevredeki vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu. Köpeğin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar, yaralı köpeği alarak veterinere götürdü. Aşırı kan kaybından dolayı krize giren köpeğe ilk müdahale veteriner tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı köpek ameliyata alınarak tedavi edildi.

"BİR CANLIYA BUNU YAPAN KESİNLİKLE CEZALANDIRILMALIDIR"

Bir canlıya bunu yapanın cezalandırılması gerektiğini vurgulayan veteriner Pelin Çakar Taşbiçen, ’’Geldiğinde çok kan kaybetmişti. Zaten havlunun içinde getirdiler. Yürümeye hali yoktu. Gözleri kapalıydı. Şokta geldi buraya hayvan. Bel bölgesinde omurgasına kadar kesikler vardı. Acilen kanamasını durdurduk. Aynı anda anesteziye aldık. 3 saat süren bir operasyon gerçekleştirdik. Kesik bölgelerini diktik. Bir canlıya bunu yapan insan kesinlikle cezalandırılmalıdır. Bu normal bir şey değil. Ruh sağlığının da yerinde olduğunu düşünmüyorum’’ diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından veterinerlik bürosu polis merkezine giderek pitbull’u bıçaklayan şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.