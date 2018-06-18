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Köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişiyi yakalayan hayvan severler, şahsı polis ekiplerine teslim etti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 08:23

İstanbul Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişiyi yakalayan hayvan severler, şahsı polis ekiplerine teslim etti.

Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak, bir kişi köpeğe şiddet uygulamıştı. Bir apartmanın önünde köpeğe defalarca vuran kişi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Olay görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Şahin S.’nin yakalanması için çalıma başlatılmıştı. Aynı mahallede bulunan vatandaşlar Şahin S.’yi yakaladı. Yakalanan kişi polis ekiplerine teslim edildi. Kişi daha sonra Kadıköy İskele Polis Amirliğine götürüldü. Şahin S.’nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Bugün itibariyle derneğimize bir ihbar geldi, Kadıköy’de Rasim Paşa Mahallesinde bir köpeğin darp edildiğini gördük. Bununla ilgili şikayetçi olduk. Şuan karakoldayız şahıs yakalandı. İfadesi alınıyor. Bizde ifademizi verip şikayetçi olacağız. Biz olay yerinde değildik. Semtte bulunan hayvan sever arkadaşlarımız, bu kişiyi arıyordu, buldular, ellerine sağlık. Köpeği koruma altına aldık. İçeri girip ifademizi verip, şikayetçi olacağız. Geçtiğimiz günlerde sapanca da bir vahşet yaşandı. Bununla ilgili bir kepçe operatörü tutuklandı. Ama aynı şiddet Türkiye’nin her yerinde devam ediyor. Birçok hayvan her gün zulme uğruyor. Bununla ilgili siyasileri bir yasa çıkarmasını istiyoruz. Bu yasa çıkmadan hayvanlar hala mal statüsünde görüldüğü için, can sayılmadığı için bu zulümler devam edecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)
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