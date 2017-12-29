Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri daha önce belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, bir evi didik didik aradı. Evin bahçesinde de arama yapan polis, bahçe duvarındaki briket arasına saklanan satışa hazır 150 paket halinde 100 gram eroin ile 10 paket halinde 50 gram esrar buldu. Evde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 5 gözaltı
Konya’da Narkotim ekipleri tarafından uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, bir evin bahçesinde duvardaki briket arasına saklanmış satışa hazır 150 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.
29 Aralık 2017 Cuma 09:58
Son Güncelleme: 29.12.2017 10:12