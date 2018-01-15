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Konya’da 15 bin liralık sigara soygunu

Konya’da yüzleri maskeli 2 hırsız, bir marketin kapısını kırarak içeri girdikten sonra 15 bin TL değerinde sigara alarak kayıplara karıştı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:04
Konya’da 15 bin liralık sigara soygunu

Olay, 12 Ocak 2018 tarihinde saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Dağsaray Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 2 hırsız araçla marketin önüne geldi. Hırsızlar, güvenlik kameralarına aldırış etmeden marketin kilidini kırmaya çalıştı. İlk seferde başarılı olamayan şahıslar, ikinci seferde kapı kilidini kırarak içeri girdi. İki şüpheli market içerisinde bulunan raflara yönelerek, 6 dakika içerisinde 15 bin TL değerindeki sigaraları yanlarında getirdikleri çuvala koydu, ardından geldikleri araçla hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde ekmek fabrikasından gelen bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"15 BİN LİRALIK ZARAR VAR"

İki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğullarının marketini çalıştıran Üzeyir Acar (50) ile eşi Meryem Acar (50) her gün sabah saatlerinde dükkanlarını açtıktan sonra gece geç saatlere kadar çalışıyor. İş yeri sahibi Üzeyir Acar, olay günü saat 23.00 gibi dükkanı kapattıklarını anlatarak, "Saat 03.10 gibi tekrar kalktım hale gittim. Benim hale gitmem ile bunların dükkana girmesinin arasında 5 dakika var. Dükkanımı giderken kontrol ettim aramızda 5 dakika var. Bu bize yapılan takip altında olmuş, biz öyle tahmin ediyoruz. Şu an 15 bin liralık zararımız var, mağduruz. Emniyet yetkililerinden destek bekliyoruz” dedi. Dükkanına hırsızların büyük çapta zarar verdiğini belirten Acar, "Sabah 6’da açıyorum, gece 12’ye kadar bekliyorum, çok mağduruz Allah onları nasıl biliyorsa öyle yapsın. Dükkanıma giren hırsızlara hakkımı helal etmiyorum” diyerek hırsızlara tepki gösterdi. Market içerisinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polisler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 11:37
Anahtar Kelimeler:
KonyaSigara HırsızlığıSelçukluFatih MahallesiDağsaray Sokak
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