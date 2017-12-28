Konya Ilgın'da baba ve 3 oğlu yangında öldü

Konya Ilgın'a bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden Cafer Salır’a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevleri fark eden anne Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can’ı alarak dışarıya çıktı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, baba Cafer Salır, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile Celalettin Salır’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından baba ve 3 oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.