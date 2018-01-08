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Konya Ereğli'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldi

Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan Müslüm Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 00:06
Konya Ereğli'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldi

Olay, dün Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokak’ta bulunan Aygın apartmanında bulunan bir müteahhit bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan İbrahim Gök (38), İsmail Kurtsal (53) ve Şaban Kurtsal (61) olay yerinde hayatını kaybetti, Müslüm Gök (48) ise ağır yaralandı. Zanlının olaydan önce de ilçeye bağlı Akhüyük Mahallesinde Savaş Kaynak’ı öldürüp kanala attığı ortaya çıktı. Saldırıda ağır yaralanan Müslüm Gök, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Konya’ya sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Müslüm Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 08.01.2018 09:58
Anahtar Kelimeler:
Konya EreğliMüslüm GökIbrahim GökIsmail Kurtsalşaban KurtsalHacı Mütahir Mahallesi
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