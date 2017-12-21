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Konya'daki bebek arabalı hırsızlık kamerada

Konya’da girdikleri markette çocuklarını gezdirdikleri bebek arabasına çaydanlık ve tabak koyup çalan hırsızlık şüphelisi 2 kadın, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

21 Aralık 2017 Perşembe 10:10
Konya'daki bebek arabalı hırsızlık kamerada

Olay, 19 Aralık 2017 tarihide merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markete müşteri kılığında gelen 2 kadın, çocuklarını gezdirdikleri bebek arabasına çaydanlık ve tabakları doldurduktan sonra kayıplara karıştı. Raflarda düzenleme yapan iş yeri sahibi, dolu olan raflardaki malzemelerin eksik olduğunu fark edince durumdan şüphelenip iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görüntülerde bebek arabalı 2 kadını fark eden iş yeri sahibi, kadınların çaydanlık ve tabakları bebek arabasına doldurduktan sonra gittiklerini fark etti. İş yeri sahibi görüntülerle birlikte polise giderek kadınlardan şikayetçi oldu. Polis kimliğini tespit etmeye çalıştığı şüpheli 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde markette dolaşan kadınların peşlerinde çocukları olmasına rağmen battaniyeyle örtülü olan bebek arabasına eşyaları doldurduğu görülüyor. Kadınlardan birinin aldığı tabaklardan birini çantasına koyması da dikkat çekti.

Son Güncelleme: 21.12.2017 10:39
Anahtar Kelimeler:
KonyaHırsızlıkKaratayHamzaoğlu Mahallesi
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