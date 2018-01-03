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Konya'da öğretmenlere FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına alındı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:04
Konya'da öğretmenlere FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonlara devam ediliyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla daha önce açığa alınan ve aralarında kadınların da bulunduğu 14 öğretmene gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, daha önce belirlediği adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son Güncelleme: 03.01.2018 11:39
Anahtar Kelimeler:
Konya FetöKonyaSon Dakika Konya
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