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Konya'da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:39
Konya'da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu

Olay, Akşehir ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi İbre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki üzeri kısmen karla kaplanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin beklendiği sırada yerde cansız bedeni bulunan adamın telefonu çaldı. Telefonu açmaya yetişemeyen polis, telefonu arayan kişiyi arayarak bilgi almaya çalıştı. Polis, sokak üzerinde hayatını kaybeden kişinin Rahmi Özdemir olduğunu ve olay yerine yakın yerde evinin olduğunu öğrendi. Belirtilen evde kimse bulunamazken, sokaktaki cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Rahmi Özdemir olduğu belirtilen şahsın kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

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