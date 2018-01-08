Konya'da 4 kişiyi öldüren cani tutuklandı

Olay, dün Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokakta bulunan Aygın apartmanında bulunan bir müteahhit bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan İbrahim Gök (38), İsmail Kurtsal (53) ve Şaban Kurtsal (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Müslüm Gök (48) ise ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan ambulansla Konya’ya sevk edildi. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı polise giderek teslim oldu. Polis tarafından sorgulanan cinayet zanlısı Cem K. müteahhit bürosuna gerçekleştirdiği saldırıdan önce de ilçeye bağlı Akhüyük Mahallesinde Savaş Kaynak’ı öldürüp kanala attığını itiraf etti. Cem K.’nın ilk ifadesinde, olayda kullanmak üzere kalaşnikof siparişi verdiği Savaş Kaynak’ı, isteğini yerine getirmeyip 3 tane pompalı tüfek getirmesi üzerine öldürdüğünü söylediği de öğrenildi.

Oturduğu apartman dairesini müteahhide vermek istemeyen ve bu yüzden baskı gördüğünü iddia ettiği komşularını vuran Cem K., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlının baskılara dayanamadığını ve bu yüzden cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, Ereğli T Tipi Cezaevine konuldu.