Kontrolden çıkan otomobil kadınların üzerine böyle savruldu

İstanbul Bağcılar’da iki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden bir tanesi kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu.

Bağcılar Yenimahalle’de önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, iki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırım üzerinde köpekleriyle birlikte bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Kazada 2 kadın yaralanırken diğer 2 kadın şans eseri kaza almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki farklı istikametten gelen otomobiller iki sokağın kesiştiği noktada çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri savruluyor. Savrulan araç kaldırımda bekleyen 4 kadından ikisine çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar büyük bir panikle yardıma koşuyor.

(İHA)