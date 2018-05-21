Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
103328
ALTIN
193.004
DOLAR
4.6425
STERLİN
6.2429
EURO
5.4711
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kontrolden çıkan otomobil kadınların üzerine böyle savruldu

İstanbul Bağcılar’da iki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden bir tanesi kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:29

İstanbul Bağcılar’da iki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden bir tanesi kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu.

Bağcılar Yenimahalle’de önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, iki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırım üzerinde köpekleriyle birlikte bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Kazada 2 kadın yaralanırken diğer 2 kadın şans eseri kaza almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki farklı istikametten gelen otomobiller iki sokağın kesiştiği noktada çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri savruluyor. Savrulan araç kaldırımda bekleyen 4 kadından ikisine çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar büyük bir panikle yardıma koşuyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis yılanı eliyle aldı !
Polis yılanı eliyle aldı !
Eski tugay komutanına müebbet
Eski tugay komutanına müebbet
Meral Akşener’in danışmanı FETÖ’den tutuklandı
Meral Akşener’in danışmanı FETÖ’den tutuklandı
8 terörist daha etkisiz hale getirildi
8 terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul’da inanılmaz olay: Küçük taşlar beton mikserini devirdi
İstanbul’da inanılmaz olay: Küçük taşlar beton mikserini devirdi
Tunceli’de toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi
Tunceli’de toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim