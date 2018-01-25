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Kocasına zorla 3 milyonluk senet imzalattı

Tunceli’de ayrı yaşadığı kocasına tuzak kuran kadın, kar maskeli 2 adamıyla 3 milyon liralık senet imzalattı.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:13
Kocasına zorla 3 milyonluk senet imzalattı

Edinilen bilgiye göre, M.G. ile karısı M.G. 3 ay önce boşanma kararı alarak ayrı yaşamaya başladı. Bu sırada M.G. kocasını telefonla arayarak görüşmek istediğini bildirdi. Buluşma adresine giden kocanın önüne kar maskeli 2 şahıs çıkarak, 1’er milyonluk 3 tane senedi bıçak zoruyla imzalattı. Olay yerinden ayrılan koca, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada senetleri bıçak zoruyla imzalatan kar maskeli 2 şüpheli ile onları azmettiren şahsın karısı M.G.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli "Nitelikli Yağma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan kadın ve 2 adamı S.İ. ve İ.H.D. tutuklandı.

Son Güncelleme: 25.01.2018 16:13
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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