Kocasına zorla 3 milyonluk senet imzalattı

Edinilen bilgiye göre, M.G. ile karısı M.G. 3 ay önce boşanma kararı alarak ayrı yaşamaya başladı. Bu sırada M.G. kocasını telefonla arayarak görüşmek istediğini bildirdi. Buluşma adresine giden kocanın önüne kar maskeli 2 şahıs çıkarak, 1’er milyonluk 3 tane senedi bıçak zoruyla imzalattı. Olay yerinden ayrılan koca, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada senetleri bıçak zoruyla imzalatan kar maskeli 2 şüpheli ile onları azmettiren şahsın karısı M.G.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli "Nitelikli Yağma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan kadın ve 2 adamı S.İ. ve İ.H.D. tutuklandı.