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Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti.

26 Haziran 2018 Salı 08:59
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Keskin İlçesinde Altıntaş Mahallesi Hüdaverdi Atalım Caddesi’ndeki 2 katlı evde yaşayan Ali ve Özgül U. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ali U. mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşi Özgül U’nun (55) karnına sapladı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.

KOMŞUSUNUN HAYATINI POLİS KURTARDI

İddiaya göre şüpheli Ali U., cinayeti fark eden komşusu Hüseyin Dönmez’i öldürmek için pompalı tüfekle ev ile yaklaşık 300 metre mesafesi olan Keskin Adliyesi’ne kadar kovaladı. Olayı fark eden Adliye binasındaki görevli polis memuru Dönmez’i kurtarmak için binanın içine aldı. Şüpheli, U.’nun adliye binasının penceresinden içeriye tüfekle bir el ateş etti. Dönmez’in hayatını kurtaran Polis memuru olay yerine ekip çağırmasının ardından şüpheli U. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Özgül U.’nun cenazesi Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Hasan Ay/İHA)
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