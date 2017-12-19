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Kocası tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın koruma altında

Adana’da uzaklaştırması biten kocası tarafından 10 yerinden bıçaklanan, daha sonra da kayınbiraderi tarafından öldürülmek istenen kadın, devlet tarafından koruma altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.

19 Aralık 2017 Salı 09:27
Kocası tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın koruma altında

Yaralama olayı, 9 Aralık Cumartesi günü Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Fırıncılık yapan Hüseyin Ö. ile 2 çocuğunun annesi Kevser Ö. arasında ekonomik nedenler yüzünden şiddetli geçimsizlik başladı. Bu süreçte eşini döven Hüseyin Ö., 2 kez evden uzaklaştırıldı. İddiaya göre, uzaklaştırma cezası biten Hüseyin Ö., eşi ile barışmak için evine geldiğinde boşanma konusu nedeniyle tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Hüseyin Ö., eşini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kadın Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü. Olaydan 3 gün sonra koca yakalanarak tutuklandı.

15 Aralık Cuma gecesi ise Kevser Ö.’in ailesinin yaşadığı Dağlıoğlu Mahallesi’nde eve saldırı düzenlemek isteyen bir kişi devriye gezen polisler tarafından fark edilince, saldırgan otomatik tabancasını yola atıp bir arabaya binerek uzaklaştı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonrasında, kaçan kişinin Hüseyin Ö.’nin kardeşi Cumali Ö. olduğu tespit edildi.

KAYINBİRADER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan ve hırsızlıktan 105 kaydı bulunan 20 ayrı dosyadan sabıkası bulunan Cumali Ö.’nün, ağabeyinin hapse düşmesine neden olduğu için 10 yerinden bıçaklanan yengesinin evde olduğunu düşündüğünü ve intikam almak için onu öldürmeye gittiğini ifade ettiği bildirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Cumali Ö., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Cumali Ö. tutuklandı.

GENÇ KADIN BİR GÜN SONRA TABURCU OLDU

Genç kadın ise hayati tehlikeyi atlatıp sağlığına kavuştuğu için 16 Aralık Cumartesi günü hastaneden taburcu edildi. Genç kadın kocası tarafından bıçaklandığı kaynı tarafından da öldürülmek istendiği için hemen koruma altına alındı. Genç kadın dün çocuklarıyla birlikte sığınma evine götürüldü. Genç kadının diğer kayınları tarafından da tehdit edildiği öğrenildi. Çocuklarıyla birlikte sığınma evine giden genç kadının polise verdiği ifadesinde, "Evlendiğim günden bugüne eşimden şiddet görüyorum. Şimdi de kayınlarım kocam cezaevine girdiği için beni öldürmeye çalışıyor. Ben ölmekten korkmuyorum ama çocuklarım var. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan polise de çok teşekkür ediyorum. Devlet bana zarar gelmemesi için bütün imkanları seferber etti" dediği öğrenildi.

Son Güncelleme: 19.12.2017 10:44
Anahtar Kelimeler:
AdanaKadına şiddetDağlıoğlu MahallesiSeyhan
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