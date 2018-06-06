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Kocaeli’de vahşet: İnşaat bekçisi buldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 19:08
Kocaeli’de vahşet: İnşaat bekçisi buldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Kudret Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan konteynere 15.00 sıralarında çöp atmak için giden inşaat bekçisi Mustafa Oğuz, bebek cesedini fark etti. Hemen polis ekiplerini arayan Mustafa Oğuz, kısa süreli şok yaşadı. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göbeği yeni kesilmiş bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yeni doğmuş bebeğin cesedi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan ekipler olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Temizlik görevlilerinin çöpleri 11.30 ile 12.00 saatleri arasında topladıkları, olayın bu saatlerden sonra gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

(Hakan Öztürk/İHA)
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