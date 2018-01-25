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Kocaeli'de sokakta yaşayan kimsesiz şahsı silahla vurdular

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sokaklarda yaşayan ve kimsesiz olduğu öğrenilen şahıs, tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:55
Kocaeli'de sokakta yaşayan kimsesiz şahsı silahla vurdular

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta yaşadığı iddia edilen Ayhan K. (48) isimli vatandaş kimliği belirlenemeyen zanlı ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen zanlı tabancasını çıkartarak Ayhan K.’ye iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi ayağına isabet eden Ayhan K. yaralanırken, ismi öğrenilemeyen zanlı olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayhan K. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan zanlı ilgili çalışma başlattı. Ayhan K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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