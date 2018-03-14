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KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerileri yeniden değerlendirilmesi sonucunda 2018’in asgari ücretini brüt 2 bin 365 TL olarak belirledi.

14 Mart 2018 Çarşamba 23:29
KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerileri yeniden değerlendirilmesi sonucunda 2018’in asgari ücretini brüt 2 bin 365 TL olarak belirledi.

KKTC Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet tarafını temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı ile 1 Mart 2018 ‘den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üçüncü toplantısını yapmıştır. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra, Devlet tarafının 1 Mart 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin:

saatlik: 13,69 TL, günlük: 109,15 TL, haftalık: 545.77 TL, aylık: 2 bin 365 TL olması önerisi oylamaya sunulmuştur. Öneri, işveren ve devlet tarafının ‘evet’ işçi tarafı temsilcilerinin ret oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)
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